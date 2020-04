Roma – Da domani a Roma, per lavori di potatura in viale del Muro Torto, saranno chiusi al traffico il sottovia Ignazio Guidi, il sottovia corso d’Italia e viale del Muro Torto, da piazza della Croce Rossa a via Nomentana, in direzione di piazzale Flaminio. Fino al termine dei lavori deviate le linee di bus.