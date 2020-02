Domenica al Divino Amore Giornata Diocesana Malato

Roma – La Giornata mondiale del malato viene celebrata ogni anno l’11 febbraio, memoria liturgica della Madonna di Lourdes. Ma la diocesi di Roma, in questo 2020, invita tutti i fedeli per domenica 9 febbraio, al Santuario mariano del Divino Amore, per la Giornata diocesana del malato, organizzata dal Centro diocesano per la pastorale sanitaria con l’Opera romana pellegrinaggi e l’Unitalsi.

Un appuntamento per tutti gli ammalati, i loro familiari, i volontari, i medici, gli operatori sanitari, in modo tale che la ricorrenza dell’11 venga celebrata invece dalle singole parrocchie e comunita’. I fedeli sono attesi per le ore 15.30, quando prendera’ il via un momento di preghiera e testimonianze guidato dal vescovo delegato per la Pastorale sanitaria nella diocesi di Roma, monsignor Paolo Ricciardi, nel ricordo di san Giovanni Paolo II, nel centenario della sua nascita.

Seguira’ quindi, alle ore 16, la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale vicario Angelo De Donatis. Dopo la Messa, dal Santuario Nuovo partira’ una fiaccolata fino al Santuario Antico. Uno schema che si ripetera’ la seconda domenica di ogni mese, da marzo fino a giugno, sempre al Santuario mariano di Castel di Leva: sara’ infatti istituita una speciale Messa per i malati a cui seguira’ la processione. “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi daro’ ristoro” (Mt 11,28).

Questo il tema della ventottesima Giornata mondiale del malato, che “ci fa immaginare lo sguardo di Gesu’ sull’umanita’ ferita, sui tanti malati che la folla portava a lui affinche’ li guarisse”, dice il vescovo Ricciardi. “E rientra perfettamente nel tema diocesano di quest’anno, incentrato sull’ascolto del grido dei poveri e dei sofferenti, degli ammalati. Ma nel messaggio di Papa Francesco per la Giornata- prosegue- c’e’ anche l’invito a farci noi stessi consolazione per gli altri, a far si’ che le nostre ferite divengano delle ‘feritoie’ attraverso le quali guardare alle sofferenze del prossimo. Solo se consolati da Cristo possiamo essere noi stessi consolazione per gli altri”.

La Giornata mondiale del malato fu istituita il 13 maggio 1992 da san Giovanni Paolo II, “testimone di fede anche nella malattia- sottolinea il presule, che ricorda il prossimo pellegrinaggio in Polonia sulle orme di Karol Wojtyla, in programma in primavera, organizzato dal Centro diocesano con l’Opera romana pellegrinaggi. San Giovanni Paolo II- afferma monsignor Ricciardi- ha dato un forte contributo con la vita e con il ministero petrino a questo ambito cosi’ delicato e prezioso, per la Chiesa e la societa’ tutta. Continua ad essere presente in modo efficace con la sua intercessione”.

L’attenzione ai sofferenti e’ costante da parte della diocesi di Roma, attraverso il Centro per la pastorale sanitaria: “Dall’inizio di quest’anno pastorale ha preso il via, nella nostra diocesi, la Giornata mensile del malato- ricorda il vescovo- da celebrare l’11 di ogni mese con una Messa e una preghiera particolare per i malati nelle parrocchie e negli ospedali”. La celebrazione di domenica al Divino Amore sara’ trasmessa in diretta su Telepace (canale 73 e 214 in hd, 515 su Sky) e in streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Roma. La Santa Messa verra’ seguita anche dai degenti della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs attraverso il circuito televisivo interno.