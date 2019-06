Dopo piano sampietrini Raggi lancia ‘piano luce’: illuminazione piazze e monumenti periferie

Roma – Dopo il Piano Sampietrini in Campidoglio si sta lavorando ad un nuovo “Piano Luce”. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, vuole istituire un tavolo tecnico interistituzionale per definire un programma di interventi finalizzati a portare una nuova luce a Roma: non solo lampioni in strada, pero’. Si pensa ad un’illuminazione ad hoc, con un tipo differente di luce in base alle specifiche caratteristiche dei luoghi. Il piano, infatti, interessera’ in particolare le piazze delle periferie, i monumenti meno noti fuori dalle mura aureliane, gli edifici di valore storico ed artistico di cui sono piene le zone meno centrali della citta’ per finire anche agli scorci romantici del centro storico. L’obiettivo e’ valorizzare le specificita’ urbane, individuando per ogni zona della citta’ la soluzione piu’ adeguata.

Ad oggi l’illuminazione pubblica di Roma conta su oltre 220mila punti luce. Per l’istituzione del tavolo la prima cittadina ha inviato nei giorni scorsi una lettera al Mibac, alla Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, alla Sovrintendenza Capitolina, ai presidi delle Universita’ di Roma, La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre, ad Areti spa, e ai diversi assessori coinvolti per competenza ovvero Cultura, Infrastrutture, Urbanistica e Mobilita’. L’intenzione del Campidoglio e’ valorizzare il patrimonio artistico e monumentale non solo in centro: l’obiettivo e’ “dare nuova luce” alle periferie, contribuendo cosi’ alla loro rigenerazione urbana. Il tavolo si riunira’ a breve, secondo quanto si apprende, i primi di luglio. Decidera’ le linee guida in base alle quali ogni volta che si dovra’ intervenire per un nuovo punto luce si sapra’ gia’ che tipo di illuminazione scegliere.