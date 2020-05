Dureghello: minacce Casapound a Raggi sono campanello d’allarme

Roma – “Le minacce dei militanti di Casapound alla sindaca di Roma Virginia Raggi, a cui trasmetto la mia solidarieta’, sono inaccettabili. È intollerabile che circostanze come queste, in cui si inizia a fare i primi passi verso l’uscita dal lockdown, vengano sfruttate e utilizzate come pretesto per delle aggressioni neofasciste. La strumentalizzazione della crisi e’ un campanello d’allarme che ci impone di mantenere alta l’attenzione affinche’ la violenza e l’impunita’ non trovino spazio di imporsi”. Cosi’ in un comunicato Ruth Dureghello, presidente della Comunita’ Ebraica di Roma.