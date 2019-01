Dureghello: per sconfiggere odio e razzismo nel calcio serve impegno

Roma – “Quei volantini sono un’ulteriore dimostrazione che razzismo e antisemitismo nel calcio non hanno colore e che serve una soluzione definitiva per debellare il problema. Temo, come sta avvenendo in questi giorni, che spesso si parli di razzismo nello sport senza la volonta’ di risolvere definitivamente la questione. Se si vuole sconfiggere l’odio c’e’ bisogno di impegno vero di tutti”. Lo afferma, in una nota, la presidente della Comunita’ ebraica di Roma, Ruth Dureghello.