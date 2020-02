Durigon: c’è bisogno di termovalorizzatori, Emilia Romagna ne ha 8

Roma – “Noi siamo per un termovalorizzatore. Ci sono Regioni del nord, cito l’Emilia Romagna che non e’ nemmeno governata dal centrodestra, che hanno otto termovalorizzatori. Anzi, visto che alcuni sono stati fatti in epoche passate, stanno gia’ pensando a come dismetterne due. Il ciclo dei rifiuti va chiuso in qualche modo, mi meraviglia che per la sinistra vanno bene in Emilia Romagna mentre nel Lazio Zingaretti non abbia messo mano, in 7 anni, a un piano rifiuti che preveda la chiusura del ciclo. E questo lo sta pagando anche Roma, dove Raggi non ha inciso sullo stesso Zingaretti”. Cosi’ il deputato e commissario della Lega a Roma, Claudio Durigon, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire nell’ambito della rubrica DIREzione Roma.

“Siamo di fronte alla disfatta delle promesse politiche del M5S- ha poi aggiunto parlando dei problemi di Roma- Raggi non riesce a tenere in moto la macchina e quindi abbiamo problemi gravi: dai rifiuti, come detto, ai trasporti, al decoro e a qualsiasi altro settore che deve rappresentare una Capitale europea importante come Roma. C’e’ quindi bisogno di persone pronte a dare risposte nel momento in cui se ne andranno quelli che attualmente sono al governo di questa citta’. Persone che sappiano prendere in mano la situazione delle partecipate la cui gestione e’ stata scellerata in questi anni”.