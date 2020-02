Durigon: Gualtieri chiede più soldi, ma dov’era durante bilancio

Roma – “Ma Gualtieri che oggi invoca piu’ risorse per Roma dov’era quando si discuteva la legge di Bilancio? Come mai non ha mosso un dito per la Capitale e oggi, a pochi giorni dalle elezioni, usa la sua carica istituzionale a sproposito per annunciare cose che non ha fatto. Anzi, la mancanza di fondi per Roma dipende proprio da lui e dal suo Governo. Bel modo di prendere in giro i romani. Meno proclami e piu’ fatti concreti. Roma non ha bisogno di altri chiacchieroni ma di gente seria che ami questa citta’. Domenica i romani, votando Maurizio Leo hanno la grande occasione di mandare a casa il ministro delle tasse del governo Conte che si ricorda di Roma solo ora”. Lo dichiara il deputato Claudio Durigon coordinatore della Lega di Roma e provincia.