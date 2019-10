Durigon: Raggi non deve prendere in giro romani con inutili votazioni

Roma – “Cara Raggi i romani non si fanno più abbindolare da questi voti partecipati esclusivamente demagogici. C’e’ poco da votare! I romani vogliono i cassonetti puliti e una differenziata efficiente. Vogliono strade pulite e non invase di spazzatura non raccolta. Vogliono poter camminare sui marciapiedi senza morire per i miasmi emessi dai cassonetti strapieni, rotti e sporchi. Vogliono non vedere topi e blatte che banchettano tra i cumuli di spazzatura. Vogliono un servizio di mezzi pubblici che funzioni e dei parchi pubblici che non assomiglino a foreste e discariche di immondizia. Questo vogliono i romani, cara Raggi, non votare per il bilancio partecipativo esprimendo preferenze che non verranno mai accolte. Cara Raggi le tue chiacchiere hanno stancato tutti, almeno non prendere in giro i cittadini con votazioni farlocche, demagogiche e completamente inutili per la città”. Lo dichiara il deputato Claudio Durigon, coordinatore di Roma e provincia della Lega.