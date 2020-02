Durigon: Roma necessita di grandi opere ed eventi

Roma – “Roma ha bisogno di tornare al centro delle grandi opere e dei grandi eventi. Il no alle Olimpiadi e’ stata una disfatta. Avevano paura che venissero gestiti male gli appalti ma non si puo’ dire che l’italiano e’ un ladro o che quelli che governano un’amministrazione sono tutti ladri. Cosi’ non si va da nessuna parte”. Cosi’ il deputato e commissario della Lega a Roma, Claudio Durigon, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire nell’ambito della rubrica DIREzione Roma.