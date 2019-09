Ecco ‘Refugees Welcome’: da buona pratica diventi ‘politica’

Roma – Entra nel vivo a Roma ‘Refugees Welcome’, l’inizativa che promuove l’accoglienza dei richiedenti asilo nelle famiglie italiane. In commissione capitolina alle Politiche sociali e’ stata ascoltata la direttrice del progetto, Fabiana Musicco. Quest’ultima ha snocciolato qualche dato su quella che “da buona pratica vorremmo che diventasse una politica a tutti gli effetti”. In Italia infatti sono circa 22 i rifugiati che hanno trovato accoglienza da altrettante famiglie, di questi, 5 a Roma. “Nei prossimi mesi- ha aggiunto Musicco- grazie all’aiuto di Roma Capitale vorremmo promuovere il piu’ possibile questo progetto anche con eventi istituzionali”. ‘Refugees Welcome’ prevede la presa in carico da parte delle famiglie, di richiedenti asilo, offrendo loro vitto e alloggio. Il tutto quindi, a costo zero per le amministrazioni: “Per le spese extra- ha sottolineato la direttrice- ci si puo’ affidare alle donazioni da parte dei cittadini sul nostro portale”. E ancora, “da questo progetto possono trarne beneficio tutti: i rifugiati, che hanno finalmente la possibilita’ di avviare un percorso di integrazione, uscendo dalla ‘ghettizzazione’ dei centri d’accoglienza, per le istituzioni che godrebbero di un grande aiuto da parte dell’associazionismo e della comunita’”. Infine, ulteriore obiettivo, allargare l’iniziativa anche agli italiani. In particolare, “agli studenti che hanno difficolta’ a trovare una casa in affitto a causa dei costi troppo elevati”.