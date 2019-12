Roma – “La scelta di creare un percorso universitario sulla sostenibilita’ si inserisce perfettamente nel dibattito culturale sulla sfida ai cambiamenti climatici oggi in grande fermento. Le nuove generazioni avvertono i pericoli di un modello di sviluppo che mette in discussione il loro futuro e il mondo si e’ rimesso in movimento per dare una risposta concreta all’emergenza ambientale”. Lo dice il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut alla presentazione del corso di Formazione interfacolta’ in Scienze della Sostenibilita’ che si e’ tenuto questa mattina all’Universita’ La Sapienza di Roma.

“Tra le azioni necessarie a contrastare il declino ed agire sulla sfida ambientale e sociale, c’e’ la creazione di nuove professioni che si strutturino su un criterio formativo multidisciplinare. Servono competenze trasversali in grado di affrontare il tema complesso e globale dell’emergenza climatica” continua Morassut, “Questo corso universitario e’ un’iniziativa importante anche per la nostra citta’, del cui tessuto sociale e culturale ‘La Sapienza’ e’ parte fondamentale. Una grande opportunita’ per rilanciare Roma come capitale della sostenibilita’, una capitale internazionale con enormi risorse di capitale naturale che non possono essere disperse”.

Le azioni per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 “si declinano su due livelli” conclude il sottosegretario, “quello nazionale, fatto di buone pratiche e di azioni concrete e quello internazionale, dove la politica torna a pensare in grande e si appropria nuovamente della dimensione mondiale che manca ormai da molto tempo e che e’ antidoto importante al pensiero chiuso dai confini sempre piu’ ristretti”.