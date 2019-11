Ecomondo 2019: ‘Ama, il futuro sostenibile’, stand a tema dell’azienda

Roma – Dopo 8 anni Ama torna con un proprio spazio espositivo ad Ecomondo, il grande appuntamento europeo dedicato all’ambiente e alla sostenibilità, in programma presso la Fiera di Rimini dal 5 all’8 novembre.

In occasione di questa 23a edizione l’Azienda Capitolina per l’Ambiente ha allestito un suo stand all’interno del padiglione B5. “Ama, il futuro sostenibile” è il concept alla base dello spazio in cui si illustreranno, oltre alle principali attività dell’azienda, alcuni dei temi attraverso cui Ama mira a sensibilizzare i cittadini romani al rispetto del decoro e a una corretta gestione dei rifiuti. Queste alcune delle campagne presentate: “Il tuo quartiere non è una discarica”, appuntamento fisso mensile con la raccolta gratuita dei rifiuti ingombranti, elettronici e speciali, “Aiutami nel momento del bisogno”, campagna di sensibilizzazione sulla corretta raccolta delle deiezioni canine e, infine, le iniziative mirate di educazione ambientale riservate alle scuole. Saranno inoltre disponibili all’interno dello spazio allestito tutte le informazioni sulle funzionalità del sito web www.amaroma.it .

Durante la quattro giorni espositiva, verranno distribuiti, oltre a materiali informativi, gadget per grandi e piccoli tra cui raccoglitori per pile esauste, sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine, penne, righelli, astucci, ecc.

La fiera è anche un importante momento di confronto tra Ama e le altre realtà italiane ed internazionali del settore. L’Amministratore Unico Stefano Zaghis interverrà, mercoledì 6 novembre, al meeting “La filiera della gestione dei rifiuti organici: confronto tra esperienze internazionali”. Tecnici dell’azienda parteciperanno poi, nel corso delle giornate di fiera, ad altri incontri su tematiche inerenti la gestione dei rifiuti.