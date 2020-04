Effetto circolare Viminale: genitori e figli in strada

Roma – “Noi abbiamo sempre passeggiato, non credevo fosse vietato. È buon senso. Giusto cosi'”. Genitori e figli promuovono senza indugio la specifica del Viminale sulle restrizioni anticontagio che autorizza passeggiate brevi, e a Roma si torna in strada a tempo di record. Mai circolare governativa era stata recepita cosi’ rapidamente dai cittadini. Concessi i ‘due passi’ con i propri figli al seguito, senza creare assembramenti, per molti cittadini la mattinata romana generosa di sole e’ stata cosi’ l’occasione per una passeggiata liberatoria.

“Fino a ora non l’avevamo fatto. Ora finalmente hanno capito che e’ una cosa fattibile e necessaria, come il cane che deve fare i propri bisogni”, specifica un papa’. Senza paragonare cani e figli, per molti genitori il risultato sembra essere lo stesso: avere la scusa per uscire di casa. “Non ho cani, chi ce l’ha puo’ uscire”, specifica un altro padre insieme al primogenito. Anche perche’ l’effetto ‘restrizioni anticontagio’ inizia a svelare timidamente gli aspetti collaterali della quarantena, da ammettere si sa, con un sorriso stretto tra i denti: “Stare a casa con figli e’ impegnativo, non si riesce a lavorare nemmeno un minimo”, racconta un padre. “Si’, e’ dura. Parecchio. E’ dura ma e’ giusto soffrire all’inizio per stare bene dopo”, confessa un altro papa’. A raccontare la difficolta’ maggiore e’ una madre a passeggio nella zona di Piazza Re di Roma: “Per chi ha i figli piccoli e’ davvero difficile, loro non capiscono, subiscono e basta”.