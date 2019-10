Elenco appuntamenti settimana in Consiglio Regionale

Roma – Il presidente Buschini ha convocato per giovedì 24 ottobre alle ore 11 la seduta n. 41 del Consiglio regionale del Lazio per la prosecuzione dell’esame dei punti già all’ordine del giorno:

-Testo unificato concernente “Disciplina dell’attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente” delle seguenti proposte di legge:

-Proposta di legge regionale n. 148 del 13 maggio 2019, concernente: Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;

-Proposta di legge regionale n. 45 del 5 luglio 2018, concernente: Stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili ex art. 1, comma 2, d.lgs 81/2000 e dei lavoratori di cui alla d.g.r. 1799 del 01/08/2000 nell’ambito di politiche attive del lavoro;

-Proposta di legge regionale n. 153 del 16 maggio 2019, concernente: Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio autobus con conducente;

-Proposta di legge regionale n. 18 del 20 aprile 2018, concernente: Disposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della fertilità maschile;

-Proposta di deliberazione consiliare n. 36 del 25 settembre 2019, adottata dalla Giunta regionale con decisione n. 73 del 24 settembre 2019, concernente: Bilancio consolidato della Regione Lazio, esercizio 2018, ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)e successive modifiche;

-Proposta di legge regionale n. 163 del 12 giugno 2019, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 359 del 6 giugno 2019, concernente: Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale.

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

Martedì 22 ottobre

Ore 10.30 – Sala Etruschi

Audizione congiunta della IV Commissione – Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio e della II Commissione – Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli sul tema:

Presentazione della D.G.R. n.561 del 30 luglio 2019, concernente: “Linee guida per il funzionamento dell’Ufficio Europa e della Rete Regionale degli Sportelli Europa”

Saranno auditi: L’assessore alla Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio; Il direttore della direzione regionale Programmazione economica; L’area Affari europei e Ufficio europa della direzione regionale Programmazione economica; L’area Adempimenti derivanti dall’appartenenza all’Unione europea del Consiglio regionale; La segreteria tecnica Europa della presidenza del Consiglio regionale.

Ore 12 – Sala Latini

X Commissione – Urbanistica, politiche abitative, rifiuti

All’ordine del giorno:

-Proposta di deliberazione consiliare n. 35 del 16 settembre 2019 concernente: consorzio per lo sviluppo industriale del sud pontino. variante al Prt vigente, ai sensi dell’art.7 della legge regionale n.13/97, con annesso piano attuativo di “vivano e zone contigue”, agglomerato monte conca nel comune di Gaeta (Lt). deliberazione dell’assemblea generale consortile n. 1 del 09.02.2018. approvazione con prescrizioni e condizioni.

-Proposta di deliberazione consiliare n. 29 del 14 maggio 2019 concernente: consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Rieti, variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore territoriale consortile. deliberazione dell’assemblea generale consortile n. 4 del 11.09.2017. approvazione con modifiche.

Ore 13 – Sala Latini

X Commissione – Urbanistica, politiche abitative, rifiuti

All’ordine del giorno un’audizione su “Analisi accordo Ater-Invitalia”. Invitati: assessore regionale alle Politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero; direttore generale dell’Ater.

Ore 14 – Sala Etruschi

IV Commissione – Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio

All’ordine del giorno l’esame dello schema di deliberazione n.78, concernente: Adozione regolamento regionale avente ad oggetto “Modifiche al regolamento regionale 4 aprile 2012, n.5, recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione e del patrimonio immobiliare regionale, e all’articolo 4 del regolamento regionale 11 aprile 2017, n.11, relativo al rinnovo dei contratti di affitto dei fondi rustici”.

Ore 14 – Sala Di Carlo

VIII Commissione – Agricoltura, ambiente

All’ordine del giorno:

-Proposta di legge n. 127 dell’08/03/2019 concernente “Interventi per lo sviluppo e il miglioramento delle condizioni della coltivazione, della commercializzazione e della valorizzazione dell’uva “pizzutello di Tivoli”).

-Proposta di legge n. 133 del 27/03/2019 concernente “Disciplina delle emissioni odorigene in attuazione dell’art.272-bis, primo comma, del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Ore 15 – Sala Di Carlo

VIII Commissione – Agricoltura, ambiente

All’ordine del giorno un audizione su: “Problematiche impianto di geotermia nel Comune di Castel Giorgio”. Sono stati invitati: sindaco del Comune di Bolsena, sindaco del Comune di Montefiascone, direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo, associazione Lago di Bolsena, Associazione Nogesi, Società Itw Lkw geotermia Italia spa.

Ore 16.15 – Sala Etruschi

XI Commissione – Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione

All’ordine del giorno un’audizione con Massimo Miani, presidente del consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, avente ad oggetto: “Il ruolo dei dottori commercialisti come beneficiari e consulenti per l’accesso ai bandi e ai finanziamenti europei”.