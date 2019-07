Emergenza rifiuti: Di Maio a ministero Ambiente prima di incontro su Roma

Roma – Blitz del vicepremier Luigi Di Maio al ministero dell’Ambiente prima del tavolo sull’emergenza rifiuti di Roma tra il ministro Sergio Costa, il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e il sindaco Virginia Raggi. Secondo quanto si apprende, Di Maio si sarebbe intrattenuto in un breve vertice con il ministro e la sindaca di Roma per poi abbandonare la sede del dicastero di via Colombo dopo una ventina di minuti.

Al tavolo, da poco iniziato al ministero dell’Ambiente, oltre al ministro Costa, al governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e al sindaco di Roma, Virginia Raggi, stanno partecipando il prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, l’assessore regionale ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani, e gli uffici competenti di Comune e Regione con i rispettivi direttori.