Enti Locali, Giannini: Zingaretti ultimo in graduatoria, non da oggi

Roma – “Per chi ha vissuto in questi anni la realta’ della nostra Regione da vicino, non doveva certo attendere la classifica dei governatori pubblicata dal Sole 24 Ore nella quale si attesta che il presidente del Lazio Zingaretti e’ ultimo in graduatoria per gradimento. Noi lo diciamo da quasi 3 anni e dal primo giorno del suo insediamento. Dalle anatre zoppe per tenere a galla la sua maggioranza che non e’ mai esistita, agli Aperol spritz a Milano in pieno Covid, passando per le mascherina pagate e mai arrivate, Zingaretti, per i 6 milioni di abitanti di questa Regione, sara’ ricordato per sempre come il piu’ inutile degli inutili governatori, che tra le sue ‘eccellenze’, tra le altre cose, lascera’ perfino a chi gli succedera’ anche una Sanita’ distrutta dai suoi tagli ed una questione Rifiuti mai risolta”. Lo dice in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega.