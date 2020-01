Epilessia, Lice a Roma con 500 esperti per discutere casi complessi

Roma – Dall’epilessia riflessa alle crisi neonatali e a quelle ipermotorie in sonno fino alle forme piu’ rare indotte da mutazioni genetiche. Sono oltre 50 i casi di epilessia, di particolare complessita’ e interesse sia clinico che sperimentale, che verranno presentati a Roma in occasione della Riunione Policentrica in Epilettologia (23-24 gennaio) presso l’Universita’ Sapienza. A promuovere la due giorni e’ la Lega Italiana contro l’Epilessia (Lice) con l’obiettivo di accrescere la formazione dei numerosi giovani neurologi partecipanti.

Slide, registrazioni in video-Eeg e neuroimmagini arricchiranno le sessioni dell’incontro presso l’Aula Magna del Rettorato dove i giovani professionisti si confronteranno con esperti di fama nazionale, e talvolta anche internazionale, nell’ambito della diagnosi e cura di questa condizione neurologica che solo in Italia fa stimare oltre 500 mila casi, circa 6 milioni in Europa e 50 milioni nel mondo. Neurologi, neuropsichiatri infantili, neuropediatri e neurochirurghi provenienti da tutta Italia si daranno appuntamento nella capitale con l’obiettivo di trasferire il proprio sapere scientifico ai neurologi di domani.

“La neurologia e’ una branca della medicina tanto affascinante quanto complessa, ancora di piu’ quando si parla di epilessia- ha affermato il professor Oriano Mecarelli, presidente LICE, Dipartimento Neuroscienze Umane della Sapienza (Roma)- Si tratta infatti di una patologia che a volte e’ facilmente diagnosticabile se le crisi ed il quadro elettroencefalografico sono molto tipici, ma che presenta innumerevoli difficolta’, sia di inquadramento che terapeutiche, in molti casi piu’ complessi, che necessitano di una conoscenza e una formazione approfondite, in continua evoluzione.”

“Quello offerto ai giovani neurologi in questa importante occasione e’ un percorso formativo scientifico-culturale e clinico di alto livello, fondamentale soprattutto per far comprendere che l’epilessia e’ una patologia da declinare al plurale. Gli oltre 50 casi clinici discussi in seduta plenaria illustreranno infatti particolari situazioni di grande impatto, sia dal punto di vista didattico che da quello scientifico”. I casi presentati saranno raggruppati nelle due giornate in sessioni distinte, denominate: Videosession; Epilessia genetica; Neurochirurgia dell’Epilessia; Epilettologia dell’eta’ evolutiva; Epilettologia dell’eta’ adulta. L’evento e’ accreditato nell’ambito del programma Ecm, a cura di Lice (www.lice.it, http://www.ptsroma.it).