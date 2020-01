Erbaggi: domani insieme a cittadini per dire ‘no’ a discarica Monte Carnevale

Roma – “Domani alle ore 10 saro’ al fianco del Comitato Valle Galeria per dire ‘no’ alla malsana idea della discarica a Monte Carnevale”. Cosi’ Stefano Erbaggi, esecutivo romano di Fratelli d’Italia, che ribadisce come l’idea di una nuova discarica non piaccia proprio ai cittadini.

“Continuare ad ipotizzare di realizzare una discarica nel territorio comunale- prima si diceva a Tragliatella, adesso l’area indicata e’ Monte Carnevale- e’ il frutto della miopia di due amministrazioni, comunale e regionale, inerti da troppi anni. Roma deve puntare seriamente sull’ampliamento della differenziata a cui abbinare la realizzazione di impianti destinati allo smaltimento dell’indifferenziato”.