Erbaggi: nessuna attenzione a dipendenti da Atac

Roma – “I commercianti della Capitale sono chiamati a sacrifici sovrumani per tenere le proprie attivita’ in vita rispettando le indicazioni, in termini di salute, disposte da Governo, Regione Lazio e Comune e Atac che fa? Gli autisti e tutto il personale non ricevono le adeguate attenzioni: a loro, infatti, non verrebbe controllata la temperatura prima del servizio e non solo… Pare che ci sia carenza nella fornitura di dispositivi di sicurezza, tale da indurre molti dipendenti della municipalizzata a provvedere di persona. Qualora questa situazione, riscontrata da numerosi romani, fosse confermata, ci troveremmo davanti all’ennesima e colossale dimostrazione dell’inadeguatezza di questa Giunta”. Cosi’ in un comunicato Stefano Erbaggi, direttivo romano di Fratelli d’Italia.