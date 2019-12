Esposto Adgi Roma contro Libero su offese a Nilde Iotti –

L’Associazione Donne Giuriste Italia sezione di Roma (Adgi) ha sottoscritto l’esposto insieme ad altre associazioni di giornalisti nei confronti dell’articolo su Nilde Iotti pubblicato dal quotidiano Libero diretto da Pietro Senaldi lo scorso 5 dicembre. La denuncia, si legge in una nota di Adgi Roma, “si è resa necessaria per porre l’accento sui i contenuti fortemente sessisti, il linguaggio discriminatorio e le offese gratuitamente denigratorie recate con l’utilizzo anche di stereotipi fortemente offensivi”.

L’esposto al Consiglio di Disciplina e per conoscenza all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia nei confronti del quotidiano Libero per l’articolo intitolato “Hanno riesumato Nilde Iotti”, a firma Giorgio Carbone, è stato redatto insieme dalle Commissioni pari opportunità della Fnsi, dell’Usigrai, del Cnog, con Giulia Giornaliste e con l’Associazione Donne Giuriste Italia Sezione di Roma.

La richiesta, conclude la nota dell’Associazione Donne Giuriste è “che si apra un procedimento disciplinare nei confronti di Giorgio Carbone, del direttore responsabile Pietro Senaldi e di quanti altri, nella gerarchia redazionale, hanno avuto un ruolo nella pubblicazione di un articolo che viola le regole contenute nel testo unico, in quanto a dignità della persona, e si configura come ennesima mancata applicazione dei principi enunciati nel ‘Manifesto di Venezia’ per il rispetto e la parità di genere nell’informazione”.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Adgi Roma.