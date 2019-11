Eur Spa: per Giornata Alberi su passeggiata Giappone ciliegi Yoshino

Roma – In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, che si celebra il 21 novembre, Eur SpA con la partecipazione degli alunni di due classi dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, piantera’ a Roma lungo la Passeggiata del Giappone i ciliegi ‘yoshino’, famosi per richiamare ogni anno in occasione della fioritura migliaia di visitatori appassionati del Hanami (contemplazione dei fiori). Ventiquattro esemplari della varieta’ Prunus x Yedoensis, ossia alberi di ciliegio giapponese da fiore, saranno piantati nella mattina di giovedi’ 21 come segno di attenzione verso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo e per garantire la continuita’ alla caratteristica fioritura di fine marzo/inizio aprile. Ad organizzare la piantumazione dei ciliegi, alti 2,50 mt e con circonferenza del tronco di 25/30 cm, Eur SpA, proprietaria del Parco, che ha coinvolto – grazie alla collaborazione attiva con il Municipio IX Eur – due classi dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci (5 F elementare e 1 G media), che parteciperanno alla piantumazione dei ciliegi. Interverranno il presidente di Eur SpA Alberto Sasso e il presidente del Municipio IX Eur Dario D’innocenti.