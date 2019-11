Eur spa: obelisco sarà illuminato di rosso

Roma – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Eur SpA insieme al Municipio IX Eur illuminano l’obelisco in piazza Guglielmo Marconi, come segno di forte attenzione ad un tema cosi’ importante e di vicinanza alle donne che subiscono e hanno subito violenza. Una luce rossa illuminera’ all’imbrunire, dalle ore 17 e fino alle 6.30 di domani mattina, la stele di Arturo Dazzi: un simbolo che potra’ essere visto dalle migliaia di persone che transitano ogni giorno sulla piazza, per contribuire a sensibilizzare e far riflettere l’opinione pubblica sulla violenza contro le donne. Lo scrive in una nota Eur Spa. “Noi siamo al fianco di ogni lotta ad ogni genere di violenza, in particolare quella contro le donne- dichiara Alberto Sasso, presidente di Eur SpA- e l’iniziativa di oggi rimarca l’importanza e la necessita’ di azioni efficaci, che attraverso la sensibilizzazione e la cultura facciano progredire la nostra umanita’”. “Mi unisco alle parole del presidente Sasso, condividendo le finalita’ dell’iniziativa- dichiara Dario D’Innocenti Presidente del IX Municipio Eur- e sostenendo ogni azione di sensibilizzazione ad una problematica tanto sentita e importante che richiede in maniera forte la diffusione della cultura del rispetto”.