Eur Spa, Rosati: da città deve partire protocollo, emergenza pini è sfida

Roma – “La difesa dei pini di Roma e’ una grande sfida ambientale. Per vincerla e’ necessario fare squadra e coordinarci. La mia proposta e’ che l’amministrazione comunale sia il punto di riferimento di un protocollo che se venisse varato darebbe una risposta nazionale importante”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Eur Spa, Antonio Rosati, nel corso del suo intervento al webinar ‘L’emergenza Toumeyella Parvicornis. Verso la difesa del pino domestico e del paesaggio monumentale di Roma’ proposto e organizzato da Eur Spa e a cui ha partecipato anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Penso che Roma possa essere il luogo dove questo protocollo venga varato. Come Eur Spa- ha detto ancora Rosati- ci candidiamo a modello di gestione urbana basata sull’economia della bellezza. Siamo in una nuova era, non abbiamo ancora chiare tutte le implicazioni economiche e sociali che questa pandemia ci lascera’, ma non saremo piu’ gli stessi.”

“Nel modello che stiamo elaborando di Economia della bellezza il paesaggio e’ decisivo”. Rivolgendosi agli esperti e agli accademici presenti al webinar, Rosati ha concluso dicendo loro che sono “fondamentali. Siamo la vostra casa- ha detto- Eur Spa si mette a vostra disposizione per qualsiasi supporto”.