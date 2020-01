Europa Verde: insieme ai cittadini contro discarica Monte Carnevale

Roma – Dopo la manifestazione dello scorso 11 gennaio, anche domani, 21 gennaio, saremo in piazza con il Comitato Valle Galeria Libera per sostenere la battaglia dei cittadini della Valle Galeria contro la localizzazione, voluta dal Comune di Roma, di una discarica in localita’ Monte Cranevale. Queste le dichiarazioni riportate nella nota di Nando Bonessio, portavoce di Europa Verde Lazio, che ha argomentato: “Non e’ possibile immaginare la realizzazione di una discarica in un’area che, per oltre 40 anni, a causa della localizzazione della piu’ grande discarica d’Europa, ha gia’ pagato un tributo enorme in termini di impatto ambientale e di patologie legata agli alti livelli di inquinamento.”

“Su quel territorio, la Regione applichi la Legge per l’individuazione delle Aree ad alto rischio di crisi ambientale e si discuta solo ed esclusivamente di bonifica e riqualificazione. Saremo presenti in Campidoglio- ha concluso Bonessio- anche per mettere in evidenza come, a Roma, la gestione dei rifiuti sia del tutto irresponsabile, con modelli di smaltimento superati, antieconomici e altamente inquinanti, contrariamente a quanto la sindaca Raggi aveva propagandato in campagna elettorale”.