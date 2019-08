Europa Verde: Ptpr va bloccato per tutela centri fotovoltaico

Roma – “Il Piano Paesistico Territoriale Regionale appena approvato alla Pisana va bloccato e riformulato in passaggi che consideriamo strategici per la tutela delle coste laziali e del centro storico della Capitale e per mantenere gli impegni assunti con l’UE al fine di produrre, fino al 2030, circa 4 GW l’anno di energia pulita tramite nuovi impianti fotovoltaici. Il nuovo Ptpr introduce limitazioni all’utilizzo delle aree agrarie classificate come ‘di valore’ e ‘di continuita” per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici: una disposizione inaccettabile per chi ha a cuore l’ambiente, dietro la quale sembra esserci un preciso disegno per impedire lo sviluppo dell’energia solare fotovoltaica proprio nel momento in cui gli investitori italiani e stranieri sono tornati a investire capitali nella regione Lazio. A rischio anche la fascia costiera e lacustre, per cui e’ stato introdotto un indice di edificabilita’ che consente ai balneari di apporre strutture inamovibili, autorizzando di fatto la cementificazione selvaggia delle spiagge. Paradossali, infine, sono i mancati vincoli di tutela al centro storico di Roma e alle sue aree di pregio i quali, benche’ considerati patrimonio mondiale dell’umanita’ dall’Unesco, non godono della stessa protezione prevista per altri centri urbani del Lazio. Un’assenza normativa che ha gia’ prodotto risultati devastanti con la distruzione e il rifacimento di pregevoli villini storici. Tutto cio’ avviene mentre il Presidente della Regione Lazio da’ avvio alla sua campagna elettorale in nome dell’ambiente, dichiarando di voler dar vita a un Green New Deal di cui probabilmente non ha ancora compreso il senso. Se la sua parola ha ancora un valore, si adoperi per porre rimedio a un meccanismo che egli stesso e il Consiglio Regionale del Lazio hanno messo in moto”. Cosi’ in un comunicato Francesco Alemanni, dell’esecutivo nazionale dei Verdi, e Nando Bonessio, coportavoce dei Verdi del Lazio, entrambi esponenti di Europa Verde.