EV, Bonessio-Calcerano: oggi a Piazza del Popolo con Gualtieri

Roma – “Questo pomeriggio, a partire dalle 17, Europa Verde sarà in Piazza del Popolo al fianco del candidato sindaco Roberto Gualtieri. Europa Verde dà il massimo sostegno a Gualtieri, unico candidato in grado di rinnovare Roma, e invita tutti gli elettori a votare al ballottaggio per il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra”. Lo annunciano, in una nota, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, co-portavoce nazionali di Europa Verde, insieme a Nando Bonessio e Guglielmo Calcerano, co-portavoce di Europa Verde Lazio e Roma. (Agenzia Dire)