Eventi del weekend, ecco elenco bus deviati

Roma – Domani, dalle 14 alle 19, un corteo sfilera’ da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto attraversando viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Bus deviati. Domani, dalle 13,30 alle 18, e’ in programma un corteo carnevalesco da via Cogliate a via Rezzato. Bus deviati. Domenica, dalle 9, a Ostia e’ in programma l’evento sportivo Rock&Run. Sara’ chiusa al transito la complanare di via Cristoforo Colombo, in direzione di piazzale Colombo, tra via del Circuito e piazzale Colombo. Deviate le linee di bus. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia per la Mobilita’ di Roma.