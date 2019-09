Evento La Città Dei Non Adulti, presso la Casa delle Donne

Roma – Sabato 28 e domenica 29 settembre dalle ore 16.00 nella Casa Internazionale delle Donne a Trastevere, prenderà vita La Città Dei Non Adulti, un’iniziativa dedicata a genitori e figli e ad ogni tipo di famiglia. L’evento a cura di MAG – Movimento Artistico Giovanile, conclude così il poliedrico Lunga Vita Festival, rassegna di spettacoli dai molteplici volti, che mette al centro del suo ultimo atto l’infanzia, in attesa delle proposte invernali.

LA CITTA’ DEI NON ADULTI

a cura di MAG – Movimento Artistico Giovanile

Dalle ore 16 – MUSICA – TRUCCABIMBI – LABORATORIO di DISEGNO e POESIE DI SALE

a cura di Paolo Cives e Elisa Caminada

Ore 17.00 – Inizio Spettacolo teatrale: LO STREGATO MONDO DI MALEFICA

Dalle ore 18.30 – Dopo Spettacolo: LABORATORI DI TEATRO PER BAMBINI E ADULTI, FLASHMOB e SPETTACOLO DI FUOCO

La due giorni a Via della Lungara 19, sarà un momento di connessione tra due mondi anagraficamente diversi, in cui le differenze di età si annulleranno in una dimensione fuori dal comune. Nella due giorni andrà in scena lo spettacolo “Lo Stregato Mondo di Malefica”, commedia musicale scritta e diretta da Flavio Marigliani, che vede in scena Valeria Nardella, Selena Bellussi, Stefano Bramini, Simone Ruggiero, Giorgia Battistoni, Myriam Giordano e Gloria Ubaldi. In entrambi i giorni susseguiranno Musica, Teatro Ragazzi, attività ricreative come Trucco, Disegno, Pasta di Sale, ma anche momenti dedicati alla formazione, con i Laboratori di Teatro per Bambini e Adulti.

«”La Città Dei Non Adulti” offre a grandi e piccini delle vere e proprie attività di spettacolo, culturali e didattiche, utili ad unire genitori e figli in una dimensione in cui le differenze di età si azzerano, facendo si che entrambi possano vivere l’emozione di mettersi in contatto con la propria parte più irrazionale (specialmente per gli adulti) – afferma Valeria Nardella Presidente di MAG – Movimento Artistico Giovanile, e aggiunge – Tutto avviene grazie al teatro, luogo meraviglioso in cui mettere in pratica quella trasmissione di valori umani fondamentali per la nostra società. I bambini sono il futuro, i genitori il nostro veicolo educativo. In luoghi come questo, crescita e apprendimento sono cose reali in un mondo fantastico come quello del teatro».

IL PROGRAMMA:

ORE 16.00 – Accoglienza con Musica, Truccabimbi, Laboratorio di Disegno e Laboratorio Poesie di Sale, a cura di Paolo Cives ed Elisa Caminada.

ORE 17.00 – Inizio Spettacolo: “Lo Stregato Mondo di Malefica”, commedia musicale. Testo e Regia di Flavio Marigliani, con Valeria Nardella, Selena Bellussi, Stefano Bramini, Simone Ruggiero, Giorgia Battistoni, Myriam Giordano e Gloria Ubaldi. Musiche di Antonio Cicognara, coreografie Valeria Iacampo, costumi Anthony Rosa e scenografie di MAG.

ORE 18.30 – Dopo Spettacolo: Laboratori di Teatro per Bambini e per Adulti

– Laboratori di Teatro in Italiano per Bambini, a cura di Vincenzo Paolicelli

– Laboratori di Teatro in Inglese per Bambini, a cura di Duneé Medros / ATW

– Laboratori di Teatro per Adulti, a cura di Paolo Cives

– Laboratori di Teatro per Drammaturgia, a cura di Flavio Marigliano.

ORE 19.30 – Flashmob con tutta la Compagnia

ORE 19.45 – Spettacolo di Fuoco, a cura di Paolo Cives.