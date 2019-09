Ex deposito viale Valente: prosegue bonifica dell’area

Roma – L’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini, è tornato a parlare della situazione dell’ex deposito giudiziario abbandonato a viale Giovanni Battista Valente e dell’area circostante: “Come annunciato in un post la scorsa settimana, stiamo lavorando assiduamente per restituire decoro all’area.

La scorsa settimana ho avvisato la cittadinanza dell’inizio delle operazioni di bonifica e dei conseguenti lavori effettuati sulle alberature e sulla pulizia della strada.

Volevo quindi darvi un ulteriore aggiornamento: in questi giorni sono stati rimossi ulteriori veicoli che abbiamo trovato abbandonati all’interno del deposito. Non solo, stiamo completando la rimozione dei rifiuti in modo da rendere l’area completamente pulita e decorosa.

Come sempre, ci tengo a ringraziare AMA e Servizio Giardini per il lavoro svolto e la Polizia Locale per la preziosa collaborazione che ci ha fornito.

Dopo anni di incuria e degrado stiamo restituendo ai cittadini un’area pubblica riqualificata”.