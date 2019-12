F.I: “Ribadiamo il nostro no alla discarica al Divino Amore”

“Nella giornata di ieri abbiamo partecipato con una delegazione di Forza Italia Roma all’assemblea pubblica promossa da comitati di quartiere ed associazioni per manifestare, ancora una volta, il nostro no senza se e senza ma alla discarica al Divino Amore.

In questi sei anni abbiamo assistito ad un continuo rimpallo di responsabilità tra comune e regione e a rimetterci sono stati i cittadini, lasciati nella totale incertezza.

Riteniamo che l’ordinanza d’urgenza sia solo un modo per scaricare colpe sull’avversario politico. Chiediamo, invece, come ha fatto l’Onorevole Brunetta con una serie di interrogazioni, di individuare soluzioni definitive e permanenti.

Forza Italia continuerà a seguire attivamente la vicenda ad ogni livello istituzionale, nell’interesse di questa comunità territoriale” – dichiarano il Vice Coordinatore Romano di Forza Italia Pietrangelo Massaro e il Delegato alle Periferie Pasquale Calzetta.