Fabiano: situazione rifiuti in Municipio II resta in crisi, basta propaganda Campidoglio

Roma – “Informiamo tutti i nostri cittadini che, nonostante le rassicurazioni della Giunta capitolina sulle trasformazioni del contratto di servizio Ama, la situazione dei rifiuti nel Municipio II e’ seriamente in crisi. Le macchine che dovrebbero svuotare i cassonetti sono ridotte al 30%. L’impianto di Rocca Cencia ha difficolta’ nella ricezione dei rifiuti. Si annunciano nuovi spazzamenti, ma non e’ specificato un programma dove si riporti nel dettaglio l’elenco delle vie interessate e le modalita’ di interventi”. Cosi’ in una nota l’assessore all’Ambiente del Municipio II di Roma, Rosario Fabiano.

“A tutto cio’ occorre aggiungere che molti lavoratori andranno in pensione a breve, quando raggiunto i requisiti, in virtu’ della quota 100 prosegue Fabiano-. Nessun accenno ad un investimento su un vero piano industriale che sia in grado di migliorare la qualita’ del servizio. Il comunicato della Giunta capitolina non consegna per l’ennesima volta un quadro chiaro di come si intende affrontare l’emergenza rifiuti. Si scarica in sintesi sui lavoratori tutto il peso dell’inerzia della Giunta Capitolina”.