Fainella: Raggi deve trovare soluzione per asili nido chiusi

Roma – “La questione dei 7 nidi del Municipio XI, che da giorni insieme alle mamme e i papa’ stiamo denunciando, e’ davvero l’emblema della cattiva amministrazione della nostra citta’, che va sempre a colpire le categorie piu’ fragili. Tante mamma e tanti papa’, insieme all’associazione Genima in queste ore si sono messi in rete e stanno chiedendo che si trovi una soluzione alla mancanza di pianificazione dei lavori di adeguamento dei nidi, che altrimenti a settembre rimarranno chiusi. Come Partito Democratico stiamo sostenendo questa battaglia, dalla segreteria del Pd Roma con Annarita Leobruni a tutti i consiglieri capitolini, all’ordine del giorno presentato dalla Consigliera Giulia Tempesta. Tempestivo l’intervento della Presidente del Primo Municipio Sabrina Alfonsi che ha trovato rapidamente una soluzione concreta da proporre anche per cittadini che non sono del suo municipio. Quando c’e’ la buona amministrazione i problemi smettono di essere insormontabili”. Cosi’ in una nota l’ex consigliera Municipale del Pd Giulia Fainella.