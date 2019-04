Roma – A Roma spari davanti a un bar in via Flavio Stilicone, nella zona di Cinecitta’. A fare fuoco, intorno alle 16, due a bordo di uno scooter che si sono avvicinati al locale e hanno premuto il grilletto ferendo due persone, portate in ospedale. Sul posto i Carabinieri dell Compagnia Casilina e gli uomini del Nucleo investigativo di via In Selci.

Sono stati trasportati al Policlinico Casilino i due feriti a colpi di pistola nell’agguato che si e’ consumato in via Flavio Stilicone, a Cinecitta’. I due uomini sono stati soccorsi in codice giallo e non sarebbero in pericolo di vita.