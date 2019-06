Faraone: Pd farà di tutto per provvedere sbarco Sea Watch, ministro paura non vincerà

Roma – “Al porto di Lampedusa con Graziano Delrio e Giuditta Pini. Sea Whatch3 laggiu’ in fondo. Siamo qui da ieri sera, abbiamo espresso solidarieta’ a don Carmelo La Magra, siamo stati in capitaneria di porto, siamo in contatto con il prefetto.

Naturalmente siamo in contatto con la capitana, daremo una mano per far sbarcare tutti, costi quel che costi. La disumanita’ del ministro della paura non vincera’”. Lo scrive su facebook Davide Faraone (Pd).