Farchi-Pratelli: costo pasti bimbi equiparati a quelli dei canili municipali

Roma – “Gara al massimo ribasso, precarieta’ occupazionale e costo dei pasti dei bambini equiparati a quello dei canili municipali. Cosi’ e’ il nuovo bando centralizzato della refezione scolastica del Comune di Roma”. E’ quanto dichiarano la presidente della commissione Scuola, Francesca Farchi, e l’assessore alla Scuola del III Municipio, Claudia Pratelli, dopo una partecipata riunione di commissione Scuola-Sociale che si e’ tenuta nell’aula consiliare di piazza Sempione.

“Al fine di compiere una spending review sui costi, il servizio della refezione scolastica di Roma, qualora venga erogato, sara’ di qualita’ scadente e non garantira’ l’occupazione e i salari di lavoratori e dei lavoratrici- sostengono Farchi e Pratelli- Per questo motivo chiediamo che l’amministrazione comunale disponga l’annullamento in autotutela del bando per l’affidamento del servizio di refezione scolastica”.