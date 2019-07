Farmacap, Pelonzi-Baglio: aderiamo a protesta sindacati

Roma – “Tanto per cambiare, l’Amministrazione comunale resta inerte di fronte alle grandi questioni che riguardano i problemi di Roma e delle aziende municipalizzate e lascia col fiato sospeso centinaia di lavoratori. Dopo il caos rifiuti e la gestione disastrata di tutti i servizi della citta’, ora a trovarsi in stallo senza posizioni da parte dell’Amministrazione capitolina e’ l’azienda Farmacap. Da mesi la Giunta deve dare risposte sul rilancio, sul Piano aziendale, sulle prospettive dei lavoratori e, da mesi, nonostante gli annunci e gli impegni presi in Assemblea capitolina, su questo fronte regna il silenzio assoluto. Aderiamo alla protesta in piazza del Campidoglio per la difesa di Farmacap e per la salvaguardia dei posti di lavoro che e’ stata annunciata dai sindacati per giovedi’. E parallelamente presenteremo un’interrogazione urgente alla sindaca per sapere che intenzioni ha la sua Giunta per il futuro di questa preziosa azienda capitolina”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo e la consigliera Pd del Comune di Roma, Giulio Pelonzi e Valeria Baglio.