Farnesina: il Consolato italiano a Manchester riapre

Roma – Il sottosegretario Ricardo Merlo si e’ recato oggi a Manchester dove ha avuto incontri con le autorita’ locali e con i membri del locale Comites, in vista della riapertura del Consolato italiano nella citta’, soppresso nel 2011. Come si apprende in una nota della Farnesina, il sottosegretario e’ stato ricevuto dal vice-sindaco di Manchester, Sir Richard Leese, cui ha confermato la decisione del governo italiano per la riapertura di un Consolato di carriera. Il vice-sindaco ha espresso soddisfazione e sostegno per la decisione, anche nell’ottica delle relazioni commerciali e turistiche tra Italia e Regno Unito.

“Il Governo e’ impegnato in un’opera di rilancio della rete consolare, di carriera e onoraria, che passa anche attraverso la riapertura di sedi importanti come Manchester per la quale mi sono personalmente impegnato”, ha dichiarato il sottosegretario. Quindi Merlo ha aggiunto: “I nostri connazionali all’estero sono una risorsa per il Paese e non ci possiamo permettere di lasciarli soli e senza servizi. In particolare nel Regno Unito in questo momento storico”. Nella circoscrizione consolare di Manchester risiedono oltre 75mila cittadini italiani.