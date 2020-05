Fase 2. Corrotti-Catalano (Lega): “Monte Stallonara merita riapertura parco della pace“

“Con l’inizio della ‘Fase 2’ è stato possibile riaprire parchi e giardini pubblici a Roma, seppur con le dovute cautele e limitazioni tese a favorire il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

Una regola che a quanto pare non vale per tutte le aree verdi dato che i cittadini di Monte Stallonara, ancora oggi, non hanno l’accesso aperto al Parco della Pace, l’unico spazio verde del loro quartiere e di diretta competenza del Consiglio regionale del Lazio.

Ho chiesto quindi chiarimenti al presidente del Consiglio regionale: per usare le parole della sindaca credo che sia una ‘concessione’ che i residenti, dopo due mesi chiusi in casa, meritano di avere.” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.

“Ritengo sia gravissimo che il Parco della Pace sia ancora chiuso, l’unico punto verde in quasi tutta la Valle Galeria e valvola di sfogo importantissima per questo quadrante. Ora che siamo entrati nella cosiddetta ‘Fase 2’ crediamo che la regione debba accelerare su questo fronte facendo entrare di diritto anche i cittadini di questa zona”, aggiunge Daniele Catalano, già capogruppo al Municipio XI.