Fassi: in fase 2 proroga liquidità e Cassa Integrazione

Roma – “Durante il lockdown siamo rimasti chiusi per le prime due settimane per pianificare una tattica e subito dopo abbiamo aperto al delivery, che e’ una metodologia che funziona ma che non e’ niente rispetto alle giornate lavorative normali. Ora abbiamo un paio di dipendenti mentre tutti gli altri lavoratori sono in cassa integrazione. La Fase 2? Dipende molto da come si proporranno le persone al consumo: l’idea piu’ logica e’ di prorogare la cassa integrazione per i dipendenti ed avere liquidita’”. Cosi’ Andrea Fassi, imprenditore e amministratore delegato del Palazzo del Freddo di Roma, sede dell’omonima gelateria, in una video intervista con la Dire.

“La proroga della cassa integrazione- spiega Fassi- puo’ servire perche’ cosi’, piano piano, si puo’ reintrodurre lo staff all’aumentare del lavoro. Per quanto riguarda la liquidita’, piu’ che prestiti ci sarebbe bisogno di liquidita’ a fondo perduto, perche’ per ripartire c’e’ bisogno di benzina. Cosi’ potremmo pagare cio’ che deve essere pagato e fare investimenti per ripartire. Si vada incontro agli imprenditori e agli artigiani in maniera diretta possibile senza burocratizzare l’accesso ai fondi a tasso zero o super agevolati”.