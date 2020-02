Fassina: adesso va realizzato piano per 10mila alloggi

Roma – “Gli attacchi della destra alla sanatoria approvata la notte scorsa dal Consiglio Regionale del Lazio per gli occupanti senza titolo ma con i requisiti necessari per accedere all’Edilizia residenziale pubblica, sono gravi. Dimostrano, una volta di piu’, che FdI e Lega intendono affrontare drammatici problemi sociali, come l’assenza di una abitazione, soltanto in termini di astratta legalita’ e ordine pubblico. La loro politica per la casa sono gli sgomberi.”

“La sanatoria, al contrario di quanto denunciato, e’ insufficiente in quanto regolarizza, tra l’altro a costi ingenti dati i redditi delle famiglie coinvolte, risolve, soltanto i casi pre Decreto Lupi. Il problema strutturale che si continua a ignorare, anche da parte della Giunta Raggi, e’ l’enorme carenza di case popolari. Servirebbe l’impegno politico massimo di Comune, Regione e Governo nazionale per definire e realizzare un piano pluriennale per 10mila appartamenti, considerato che soltanto a Roma sono oltre 13mila le famiglie in lista d’attesa per una casa popolare”. Cosi’ in una nota Stefano Fassina consigliere di Sinistra per Roma deputato LeU.