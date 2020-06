Fassina: ancora 11mila buoni spesa da distribuire tramite Poste

Roma – “Leggiamo dalla pagina Fb della sindaca Virginia Raggi che e’ stato da lei sottoscritto un protocollo d’intesa con Poste Italiane per formalizzare il rapporto proficuo gia sperimentato per la consegna dei buoni spesa. Ci congratuliamo con lei per questa operazione andata in porto. Ricordiamo, pero’, alla sindaca, che fino a qualche giorno fa, a una nostra richiesta di accesso agli atti, risultava che ancora 11.000 buoni giacevano in Poste Italiane.”

“Vuol dire che 11.000 famiglie dopo 4 mesi di lockdown ancora non avevano ricevuto nulla. Il problema non e’ l’efficienza di Poste. Il problema e’ che le fasce sociali piu’ in sofferenza e piu’ in bisogno di aiuto in un ufficio postale non vanno. Il canale per arrivare a chi e’ piu’ in difficolta’ sono le associazioni del Terzo Settore: come abbiamo proposto sin dall’inizio della pandemia, le associazioni che sono sul territorio e conoscono chi e’ al margine andavano e vanno coinvolte attivamente. Le coinvolga cara sindaca”. Lo dichiara Stefano Fassina consigliere di SpR promotore di Roma Ventuno.