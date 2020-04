Fassina: appello a Raggi per sicurezza lavoratori Ama

Roma – “Faccio appello alla Sindaca Raggi affinche’ intervenga in prima persona per dare garanzie alle lavoratrici e ai lavoratori di Ama e scongiurare lo sciopero previsto per il prossimo 20 Aprile. L’amministrazione capitolina sarebbe responsabile di un atto grave e disperato di chi, per servire la citta’, mette a rischio la propria vita e la perde, come purtroppo abbiamo dovuto constatare. Le organizzazioni sindacali hanno evidenziato, con prove documentali inoppugnabili, la carenza di dispositivi di protezione individuale, le scarsissime e inadeguate sanificazioni di cassonetti e mezzi. Purtroppo, l’amministratore unico arrivato al vertice dell’azienda dopo 5 o 6 cambi di presidenti e amministratori delegati, si dimostra indisponibile a riconoscere i problemi e correggere rotta attraverso il riavvio del dialogo con le organizzazioni sindacali. In una fase cosi’ drammatica, la Sindaca non puo’ assistere passivamente all’ingiustificabile conflitto provocato dai vertici di Ama, come pure da quelli di Farmacap”. Cosi’ in una nota Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma deputato LeU.