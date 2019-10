Fassina: battaglia Ilaria e avvocato Anselmo ha migliorato qualità istituzioni

Roma “La battaglia di Ilaria e Fabio Anselmo e’ stata una battaglia istituzionale, avete svolto una funzione istituzionale, avete contribuito a migliorare la qualita’ delle istituzioni”. Cosi’ il deputato di LeU e consigliere capitolino di Sinistra per Roma, Stefano Fassina, che stamattina in Campidoglio ha partecipato alla presentazione del quinto Memorial per Stefano Cucchi.

“Dieci anni non sono passati invano – ha aggiunto – avete seminato messaggi positivi migliorando la cultura e la democrazia del nostro Paese. Spero che questa sede (il Campidoglio, ndr) sia da voi scelta sempre perche’ serve una alleanza tra chi si batte per la democrazia fuori e dentro le istituzioni”.

“Purtroppo per postumi al torace (Fassina e’ rimasto ferito durante una manifestazione la scorsa settimana, ndr) non potro’ correre la maratona ma verro’ per dare un contributo sui diritti, i diritti delle persone non sono scontati. Una controffensiva culturale che voglio fare assieme a voi”.