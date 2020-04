Fassina: buoni alimentari, Comune deve accelerare

Roma – “La sofferenza sociale e alimentare di decine di migliaia di famiglie a Roma e’ sempre piu’ acuta. Non si puo’ aspettare oltre, queste famiglie non se lo possono permettere. I tempi di arrivo dei buoni alimentari del Comune di Roma vanno accelerati. I contributi e gli alimenti vanno consegnati entro Pasqua. Si eliminino tutti i passaggi intermedi e si affidino le risorse direttamente alle associazioni di volontariato che conoscono gli ‘invisibili’ e hanno le mappe della sofferenza umana della citta’. Sono esperienze serie, professionali ed affidabili sul piano della legalita’. Ma e’ evidente che le risorse stanziate dal Governo sono assolutamente insufficienti. Va approvato al piu’ presto, la prossima settimana, lo scostamento di bilancio e contestualmente il Decreto Aprile con stanziamenti adeguati e l’avvio del Reddito di emergenza”. Lo dichiara in una nota Stefano Fassina, consigliere si Sinistra per Roma e deputato LeU.