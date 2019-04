Fassina: Comune non deve caricare di problemi sociali zone già al limite sostenibilità

Roma – Stefano Fassina, deputato di LeU e consigliere comunale di Sinistra per Roma, e’ intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’e’ desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano. Sulle proteste dei residenti contro i rom al quartiere Torre Maura a Roma.

“Dobbiamo innanzitutto evitare scorciatoie facili come quelle che ho visto stamattina su tanti giornali, che definiscono razzisti i residenti di Torre Maura- ha affermato Fassina- La’ c’e’ una situazione di estrema difficolta’ sociale. E l’altra questione e’ che le istituzioni pubbliche, a partire dal Comune, dovrebbero evitare di caricare problemi sociali rilevanti in zone che sono gia’ al limite della sostenibilita’. Proviamo a utilizzare spazi in centro per situazioni cosi’ difficili, probabilmente avremo meno difficolta’ di rapporto con i residenti. Tra quelli che protestano a Torre Maura ci saranno sicuramente personaggi inaccettabili, ci sono le solite strumentalizzazioni della destra estrema che soffia sul fuoco” -spiega Fassina-.

“Vorrei vedere quanti tra quelli che hanno fatto gesti inaccettabili come calpestare il pane sono di Forza Nuova e quanti invece sono residenti della zona -spiega il deputato LeU-. Ma comunque il problema non cambia. Bisogna fare progetti di integrazione che riguardano nuclei piu’ ristretti di persone, soprattutto quando si tratta di persone ad elevata difficolta’ di integrazione. Vanno utilizzati spazi dove i problemi sono minori, come nel centro della citta’”.