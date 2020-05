Fassina: consegne buoni spesa ancora insufficienti

Roma – “Dopo due mesi di blocco delle attivita’ economiche, troppe famiglie romane che hanno richiesto i buoni spesa non hanno ricevuto nulla. Certo il numero delle domande e’ stato enorme ma e’ inaccettabile, da quanto leggiamo nella nostra richiesta di accesso agli atti, che almeno 20 mila buoni, sono in giacenza o non consegnati. Sono piu’ scoperti i Municipi piu’ segnati da sofferenza sociale, come il VI. Alcuni dei canali di consegna non funzionano. Scarso e tardivo il coinvolgimento delle associazioni di volontariato. Associazioni che hanno le mappe del territorio e che piu’ di altri conoscono ‘gli invisibili’.”

“Con loro, si sarebbe dovuto trovare un accordo amministrativo, per rendere piu’ celere la consegna. Davanti a una sofferenza sociale e alimentare cosi’ profonda e’ urgente un salto di qualita’ nella risposta dell’Amministrazione. La Giunta raccolga la disponibilita’ delle associazioni. Purtroppo, finita speriamo presto l’emergenza sanitaria, l’emergenza sociale sara’ ancora piu’ acuta, per il lavoro, per il reddito, per la casa”. Lo dichiara in una nota Stefano Fassina consigliere di Sinistra per Roma promotore di Romaventuno.