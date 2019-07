Fassina: emergenza rifiuti dovuta a responsabilità politiche e non di Ama

Roma – “Di fronte all’insostenibile condizione del ciclo dei rifiuti a Roma e’ inaccettabile rivolgersi ad Ama con il messaggio implicito che incolpa i lavoratrici e lavoratori lavativi. Lavoratrici e lavoratori di Ama nella stragrandissima maggioranza operano in condizioni proibitive, spesso indecenti e diventano capro espiatorio di cittadini giustamente inferociti. L’ordinanza della Giunta Zingaretti si e’ resa necessaria per precettare gli impianti nel Lazio, non i lavoratori che, con grande senso di responsabilita’, hanno accettato i tre turni giornalieri e ulteriore lavoro straordinario nei festivi. Vanno messi in fila i problemi: la carenza nella raccolta, oltre che a insufficienti impianti di sbocco, dipende dai pochi mezzi circolanti, decimati dai guasti e dalle scarse risorse a disposizione per la manutenzione.

È evidente che le responsabilita’ politiche del disastro davanti a noi vanno indietro nel tempo e investono tutti i livelli istituzionali. È evidente il ritardo nella definizione del piano regionale per il ciclo dei rifiuti. È evidente anche che l’auto-sufficienza della Capitale per il ciclo dei rifiuti non si realizza in tre anni. Ma e’ altrettanto evidente la colpa della sindaca Raggi: 5 mesi senza assessore; da fine 2016, continui ricambi degli amministratori di Ama e, dopo tre anni, non soltanto non si e’ avviata alcuna infrastruttura, ma non c’e’ ancora un piano industriale per Ama, come hanno ammesso i vertici appena nominati. È ora di affrontare le cause strutturali. Il grave conflitto istituzionale in corso non puo’ scaricarsi sui lavoratori”. Cosi’ in una nota Stefano Fassina.