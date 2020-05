Fassina: grazie a Raggi Ama verso il fallimento

Roma – “Dopo aver nominato e rimosso 5 vertici di Ama e due assessori all’ambiente in 4 anni, la Sindaca Raggi si appresta a cacciare anche il dottor Zaghis, persona di sua fiducia, pescato dal suo staff e nominato l’autunno scorso? I passi indietro sulla raccolta differenziata, preannunciati oggi dall’amministratore unico di Ama in commissione Ambiente del Campidoglio, sono l’ennesima conferma della totale confusione nella piu’ importante azienda capitolina, impegnata in un servizio essenziale. Il bilancio 2017 era stato promesso per fine Dicembre. Siamo a fine maggio e ancora aspettiamo. Ma non e’ incompetenza.”

“È la linea di induzione al fallimento di Ama, portata avanti dall’assessore Lemmetti per fare entrare Acea e i suoi soci privati, tramite la neo-acquisita Simam, nel ricco business del trattamento di rifiuti, lasciando Ama nei segmenti meno remunerativi della raccolta e dello spazzamento? È una linea irresponsabile che arreca un danno enorme alla citta’, oltre che a migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno rischiato e, purtroppo, in alcuni casi perso la vita per compiere il loro dovere dorante il lockdown. La strategia sul ciclo dei rifiuti e il piano industriale di Ama vanno presentati e discussi alla luce del sole, in Assemblea capitolina”. Lo dichiara Stefano Fassina consigliere di Sinistra per Roma promotore di Roma Ventuno.