Fassina lancia nuovo progetto politico 2021: già al lavoro in Municipi

Roma – “Con l’assemblea di oggi, oltre 30 interventi innanzitutto di chi e’ in prima linea per alleviare le profonde e diffuse sofferenze economiche, sociali e educative aggravate dal Covid-19, costituiamo e avviamo la costruzione di ‘Romaventuno’: un progetto politico fondato su una coalizione sociale; un soggetto politico da articolare e continuare a radicare in citta’; un programma di costruzione morale, istituzionale e economica di Roma Capitale della Repubblica, dopo l’inconcludente esperienza della Giunta Raggi in sempre piu’ affannato galleggiamento. Come primo passaggio significativo, Romaventuno e’ anche una proposta per le elezioni amministrative del 2021: una proposta autonoma, ma non isolazionista, non testimoniale, impegnata per alleanze coerenti e credibili, senza nostalgie e ritorni al passato”. Cosi’ in una nota Stefano Fassina, Cristina Grancio, Roberto Giordano, Monica Di Sisto, Giuseppe Libutti, Daniele Leppe e Annamaria Cesaretti.

“I nostri lavori vanno avanti, nonostante le restrizioni dovute al Covid-19, in tutti i Municipi- spiegano- Sul versante del programma, ci muoveremo lungo tre macro assi tematici: l’asse delle politiche sociali; l’asse delle politiche ambientali e del lavoro; l’asse dell’assetto istituzionale e della partecipazione democratica. Sulla pagina Facebook Romaventuno, e’ possibile iscriversi all’iniziativa o seguirne le attivita’. Attraverso Demosfera.com e’ possibile contribuire al lavoro programmatico di Romaventuno e partecipare attivamente, in modo democratico e trasparente, alle sue scelte”.