Fassina lancia ‘Roma Ventuno’, coalizione sociale contro declino

Roma – “Roma Ventuno e’ innanzitutto una coalizione sociale: mettiamo insieme le personalita’ che in questi anni a Roma sono state impegnate sul versante della solidarieta’, sul versante dell’ambiente, della cultura e del volontariato: tutte realta’ che, ad esempio, in questi mesi di emergenza Covid hanno consegnato i pacchi alimentari. A partire dalle fasce sociali piu’ in difficolta’ di Roma vogliamo proporre un progetto, un’idea diversa di citta’”. Lo ha detto Stefano Fassina, consigliere capitolino e deputato di LeU, intervistato dall’agenzia Dire per la rubrica DIREzione Roma, presentando il movimento di cui si e’ fatto promotore, Roma Ventuno, gia’ al lavoro da mesi nei Municipi capitolini in ottica elezioni amministrative 2021.

“Roma e’ in una deriva di declino da tanto tempo, prima del Covid e anche prima di Raggi”, ha sottolineato Fassina, secondo il quale “abbiamo bisogno di riscattare sul piano morale e politico la citta’, far riconoscere all’Italia che Roma e’ la Capitale e come tale va trattata, mettere a frutto quel bene straordinario che abbiamo che e’ la cultura come motore per riqualificare Roma e per dare a Roma uno sviluppo equo e sostenibile”.